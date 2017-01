Anna Falchi senza veli e d'antan

10:39 - Curve sexy, labbra carnose e pose ammiccanti. In lingerie con autoreggenti bianche, in sottoveste o senza veli, coperta solo da un lenzuolo, riecco Anna Falchi, la Brigitte Bardot nostrana, in un "come eravamo" mozzafiato firmato Bruno Oliviero e datato 1990.

Da allora di tempo ne è passato e parecchio. Tornata in veste di produttrice insieme al fratello Sauro, Anna Falchi, nata a Tempere in Finlandia e classe 1972, ha sfilato poche settimane fa sul red carpet del Festival internazionale del Film di Roma alla presentazione della pellicola appena uscita nelle sale "Come il Vento" di Marco Simon Puccioni con Valeria Golino e Filippo Timi, prodotto dalla sua casa cinematografica.

Alle spalle la sexy finlandese ha però soprattutto una carriera di attrice e showgirl di tutto rispetto. Salita sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo nel 1995 a fianco di Pippo Baudo, bellissima senza veli per molti calendari, ballerina da secondo podio in Ballando con le stelle, Anna ha recitato in molti film con registi come Dino Risi, Sergio Rubini e Carlo Lizzani



Sex symbol degli anni Novanta e Duemila la bella bionda venuta dal nord e naturalizzata romana ha collezionato anche un'intensa vita sentimentale.

Sposata con Stefano Ricucci dal 2005 al 2006, ha avuto una relazione con Fiorello e una con Max Biaggi e nel 2010 è diventata mamma di Alyssa avuta dalla sua love story con Denny Montesi da cui è separata da tre anni.



Le sue curve conturbanti sono tutte rigorosamente "natural" come ha più volte ribadito... tranne il seno, che la Falchi si rifece molto giovane, convinta che una carriera con il seno piccolo fosse più difficile. Negli scatti di Oliviero però eccola ancora in versione naturale, décolleté compreso e lato B scultoreo. Anche così un vero pezzo... da Novanta!