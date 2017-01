Alessandra Sorcinelli-Barbara Guerra, lite via social

17:40 - Sono lontani i tempi delle inseparabili Blackdashian. Adesso Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli passano il tempo a insultarsi via Twitter. Cinguettii al vetriolo tra le due ex amiche, che si accusano a vicenda minacciando di rispolverare vecchi scheletri nell'armadio. Tutto è cominciato perché il fidanzato della Guerra ha usato il marchio Blackdashian per stampare alcuni pigiami senza però chiedere il permesso alla Sorcinelli.

Tanto è bastato per scatenare una guerra all'ultimo tweet. Cattiverie, promesse di vendetta e accuse reciproche ed ecco che quella che sembrava un'amicizia indissolubile si trasforma nella solita bagarre mediatica. E non è ancora finita...