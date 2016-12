30 luglio 2016 07:45 Tesla Model X, la rivoluzione elettrica in Italia Il crossover 4x4 costerà 88.500 euro

Tesla Motors ha scelto un crossover per aprirsi un varco anche in Italia. Si chiama Model X ed è un veicolo originale e ultra-tecnologico. Ma chi è Tesla, questʼazienda che omaggia nel nome uno dei più grandi fisici della storia? Nata in California soltanto nel 2003, Tesla Motors è uno dei costruttori auto più innovativi del mondo e produce soltanto vetture elettriche.

Il modello che da oggi è disponibile in Italia è il Model X 60D. Si tratta di un crossover a trazione integrale e alimentazione al 100% elettrica, che grazie alla batteria da 90 kilowattora riesce a percorrere fino a 355 chilometri a emissioni zero. Se si attiva unʼapposita funzione di risparmio energetico, lʼautonomia di marcia arriva a quasi 500 km. I due motori elettrici, posti uno allʼavantreno e lʼaltro al retrotreno, sviluppano ciascuno la potenza di 262 CV, per una combinazione di sistema da 322 CV. Le prestazioni sono eccezionali per un veicolo che non può dirsi semplicemente ecologico: 210 km/h di velocità massima e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi!

Forse, però, ancor più dellʼaspetto tecnico, colpisce la qualità stilistica di Tesla Model X 60D. Il punto di partenza non può che essere quello delle portiere posteriori ‒ Falcon Wings le chiamano ‒ che si aprono come le ali di un falco verso lʼalto. La visibilità a 360° è unʼaltra fantastica qualità del crossover, merito del più grande parabrezza in produzione, dei finestrini affiancati e del lunotto posteriore, una vetratura interamente progettata per la protezione dai raggi UV. Lʼabitacolo accoglie sette passeggeri e rispettivi bagagli. Quando si aprono le portiere Falcon Wings, il sedile di seconda fila scorre elettricamente in avanti per favorire chi prende posto sui posti di terza fila.