20 marzo 2017 07:45 Smart tra sportività e look crossover Due novità dedicate a fortwo e forfour

Smart ha portato allʼ87° Salone di Ginevra due interpretazioni della sua nuova generazione. La prima riguarda la classica smartina biposto ed è la fortwo cabrio Brabus edition #2, interpretazione chiaramente sportiva; lʼaltra è invece su base forfour, la crosstown edition, e si propone come un modello outdoor, ben equipaggiato e pensato per un utilizzo più versatile e per il tempo libero.

Iniziamo dalla Smart fortwo cabrio Brabus edition #2, edizione limitata di soli 50 esemplari che si presenta con una verniciatura esterna in Argento e una capote color rosso in tessuto a tre strati. La vettura dispone di cerchi in lega leggera da 16 pollici e, allʼinterno, propone rivestimenti in pelle rossa con impuntura a nido dʼape sempre in rosso, colore che domina anche la plancia e i pannelli centrali delle porte. La vettura monta il motore 3 cilindri turbo benzina da 90 CV, con un cambio Twinamic a doppia frizione e 6 rapporti. Ci sono 5 pacchetti di personalizzazione e dotazioni come i sedili riscaldabili e il serbatoio grande da 35 litri. Arriverà tra poche settimane negli Smart Center al prezzo indicativo di 28.565 euro, IVA inclusa.