Rolls-Royce Nuova Phantom, lezione di lusso

Rolls-Royce ha sulle spalle 92 anni di storia e il bello è che per 92 anni ha simboleggiato la massima espressione del lusso in ambito automobilistico. Adesso arriva la Nuova Phantom , seconda generazione della super ammiraglia britannica, e quei valori storici sono incarnati ancora una volta allʼennesima potenza.

Pochi concetti che spiegano tutto. Lʼabitacolo è definito “The Embrace”, vale a dire “abbraccio” e in effetti lʼaccoglienza che trova il cliente che si accomoda in auto è così avvolgente, lussuosa, opulenta, che non vorrebbe lasciarla più. Lʼambiente interno è, semplicemente, “The Suite” e non servono spiegazioni quanto a comfort e raffinatezza della nuova Phantom, che peraltro è la Rolls-Royce più tecnologica di sempre. E il cruscotto? “The Gallery”, perché esprime un concetto di lusso senza precedenti, per la prima volta completamente reinterpretato in modo che i clienti possano commissionare unʼopera dʼarte realmente personalizzata.