10 dicembre 2017 08:45 Sul Monte Grappa coi Suv Mercedes e la bufera Lʼimpeccabile condotta di Mercedes GLE

Se in Mercedes avessero voluto programmare le condizioni meteo e quelle della strada, per farci capire bene come funzione (alla grande!) la trazione integrale 4Matic, beh non avrebbero potuto fare meglio di Giove Pluvio. Che di neve ne ha fatta trovare davvero tanta lungo le strade che sʼinerpicavano sul Monte Grappa, tappa finale del test drive della nuova gamma Suv della Casa della Stella.

Con la neve e le strade viscide e ghiacciate, una temperatura di -8° fuori e una visibilità scarsissima, a un certo punto ha fatto capolino persino una bufera, che ha fermato la carovana di temerari partiti da Padova. Eppure nessuno, ma proprio nessun problema meccanico ha colpito i Suv 4Matic Mercedes ‒ GLA, GLC e GLC Coupé, GLE e GLE Coupé, GLS ‒ e men che mai il nuovo pick-up Classe X e il fuoristrada inarrestabile Classe G. Anzi, nel comfort ovattato dellʼabitacolo del nostro GLE e con i 22 gradi impostati dellʼambiente interno, ci si è accorti di quel che succedeva fuori come fossimo davanti allo schermo della TV. Sì, il messaggio cui Mercedes teneva era proprio questo: dentro un suo Suv si vive lʼabitabilità e il comfort di una berlina ammiraglia del brand.

Quanto alla strada, se si fa difficile, ci pensa la trazione integrale intelligente 4Matic, che al guidatore non chiede praticamente nulla, se non giochicchiare col set-up dei Riding Mode. Il test drive organizzato da Mercedes in Veneto è stato battezzato “Suv Attack”, nome peraltro non originale, perché già usato in edizioni passate. Ma questʼanno è particolare, perché cadono i 20 anni dal primo Suv Mercedes: Classe M. Tre generazioni, 65 mila unità vendute soltanto in Italia, e la sfida vinta di fare unʼammiraglia sotto una veste nuova e con le quattro ruote motrici. Un modello, la Classe M, radicalmente diverso dal fuoristrada Mercedes per eccellenza, quel Classe G che esordì nel 1979 e che ancora fa la sua bella figura in gamma.

In tutto, oggi, Mercedes offre nel suo listino 8 gamme di modelli tra Suv, pick-up e fuoristrada, per decine di versioni, con motori da 1,5 a 6 litri e potenze da 109 a 630 CV. A unirle la trazione 4Matic, che a dire il vero Mercedes propone anche su tanti altri modelli e persino sulla Smart forfour crosstown edition. Una gamma imbattibile, tanto che oggi una Mercedes su tre venduta nel mondo (700 mila su quasi 2,1 milioni di pezzi) ha la trazione integrale. Sempre più sofisticata, sempre meglio assistita dallʼelettronica, che controlla aderenza, ammortizzazione, smorzamento e accelerazioni laterali.