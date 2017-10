8 ottobre 2017 09:40 Renault Alaskan, duro dal cuore tenero Il pick-up allarga la gamma del costruttore francese

Arriva un polivalente pick-up in casa Renault. Proposto in unʼampia varietà di allestimenti, si chiama Alaskan ed è un vero fuoristrada, dotato di blocco del differenziale, ridotte e controllo della velocità in discesa. Il motore 2.3 turbodiesel è disponibile con 160 e 190 CV di potenza, questʼultimo anche con cambio automatico a 7 rapporti. Tgcom24 lʼha testato a Lubiana, in Slovenia, sia in strada che fuoristrada.

Il pick-up si è rivelato un duro dal cuore tenero, in grado di accompagnarci per lunghe tratte stradali in tutto comfort. A dimostrazione che il segmento è sì ancora una nicchia in Europa (sebbene in crescita del 50% negli ultimi 7 anni), ma ha una duttilità importante, adatto a chi lavora e a chi invece cerca un veicolo alternativo per il tempo libero. Per dare qualche numero e chiarire subito le idee, Renault Alaskan vanta una capacità di carico da una tonnellata e può trainare rimorchi fino a 3 tonnellate e mezzo.

Renault Alaskan è in grado di superare angoli d’attacco di 29° e dossi di 22°, e ha una capacità di guado di 45 centimetri. La trazione poi, cosa rarissima oggigiorno, è settabile manualmente su 3 modalità: solo posteriore, integrale (inseribile fino a 60 km/h), integrale con ridotte. Una soluzione, quella dell’inserimento manuale, prediletta dagli affezionati del fuoristrada estremo più dei moderni sistemi automatici, per una questione di piacere di guida offroad e perché in molti sostengono la tesi che meno automatismi ci sono e meno se ne possono rompere.

Il look è di quelli imponenti, con assetto molto alto da terra, cofano di grande robustezza e la grande calandra centrale degli ultimi modelli Renault. In marcia la prima cosa che si coglie è la silenziosità ed è un poʼ strano per la categoria che mai si è curata di questi dettagli. Renault ha voluto seguire standard automobilistici e dotato così il pick-up di un sistema di filtraggio che riduce il livello di rumorosità e di vibrazioni nellʼabitacolo. Lo stesso discorso vale per lʼelettronica, che offre tutto il meglio del know-how Renault in fatto di sicurezza e comfort, compreso un sistema di 4 telecamere per una visione a 360 gradi di ciò che circonda il veicolo.