10 maggio 2016 10:00 Opel Karl, una cittadina tuttofare In cantiere la versione a gpl

Una gradita sorpresa. Piccola ma non troppo, comoda e con le 5 porte. È la Opel Karl, che Tgcom24 ha provato per le strade di Roma. Una city car che si lascia guidare bene, è divertente e molto scattante, nello spirito delle Opel e di quellʼassoluta best-seller che è Corsa. Il motore 1.0 benzina a 3 cilindri e 75 CV ‒ scelta obbligata al momento, ma in rampa di lancio cʼè la versione a gpl ‒ è tutto in alluminio, ed è quindi leggero, efficiente e affidabile.

Erede di Agila, Opel Karl è insomma unʼauto flessibile e interessante, da prendere in seria considerazione se si sta cercando unʼutilitaria. Compatta (è lunga 3,68 metri), agile, più spaziosa di altre di pari categoria e con un portabagagli funzionale alle necessità quotidiane, tanto da poter accogliere la biciclettina dei bimbi. Per questi, tra lʼaltro, ci sono due sedili posteriori con agganci Isofix. Dentro è molto comoda e la definizione di city car le sta stretta. La posizione di guida alta, con il cambio ben collocato e la buona ergonomia fanno di Karl molto più di unʼauto cittadina. Il comfort vale anche dietro, col sedile posteriore che il cliente può scegliere se a 4 posti con divanetto ribaltabile oppure a 5 posti divisibile.

Il design non è di quelli che mozzano il fiato per lʼaggressività delle linee, ma è nello stile del brand Opel. La griglia non si discosta da quelle di Adam e della nuova Corsa, mentre il punto a favore di Karl è la carrozzeria esclusivamente a 5 porte, che le danno un tocco di pragmaticità che la più modaiola Adam non ha. Considerando che tutta lʼauto non arriva alla tonnellata di peso (938 kg), ecco la spiegazione della brillantezza della vettura, di quanto sia svelta negli scatti. Il cambio è un classico 5 marce, vecchio stampo ma preciso negli innesti.