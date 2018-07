E col Nuovo Rifter Peugeot allarga gli orizzonti

Nuovo Peugeot Rifter è proposto con due lunghezze differenti ‒ una taglia medium di 4,4 metri e una large di 4,7 ‒ perché volendo offre anche tre file di sedili e 7 posti a sedere. Davvero fantastica la capienza del bagagliaio: 1.355 litri nella versione con taglia media. Ma il plus è nelle dotazioni di carrozzeria che esaltano la funzionalità del veicolo: le portiere posteriori sono scorrevoli e il lunotto si apre separatamente dal portellone . Nuovo Rifter si pone come unʼalternativa a un monovolume classico, in quanto è super spazioso e confortevole per ogni tipo di viaggio lungo.

Il modello da noi provato è il 110 CV benzina (già Euro 6.2), scattante e agile nel traffico cittadino, silenzioso in marcia e per chi siede dietro proprio riposante. Quanto al Grip Control, lo conosciamo già da altri modelli Peugeot: è un evoluto sistema di trazione anteriore che, per aderenza e stabilità, assolve molte funzioni dei sistemi a quattro ruote motrici. In gamma ci sono anche tre motorizzazioni diesel e in seguito arriverà un benzina ancora più potente (130 CV), mentre il cambio automatico a 8 rapporti è disponibile a richiesta.