Nuovo Citroen C4 Aircross

- Che sia un Suv, non ci sono dubbi.che mancava alla gamma del brand francese. Ma quanto a dinamicità, Citroen ha fatto una scelta precisa: poche concessioni agli appassionati dell’offroad! E in effetti

foto Ufficio stampa

Solo la più potente motorizzazioni diesel da 150 CV offre, ma solo in opzione, un sistema a quattro ruote motrici. Un crossover quindi, elegante e molto raffinato nei dettagli di stile, ma più attento ad attrarre il pubblico per i bassi livelli di consumo ed emissioni, davvero paragonabili a quelli di una compatta di medie dimensioni. Tgcom24 ha avuto modo di fare a Lione la prima conoscenza del crossover Citroen. E ne ha apprezzato la silenziosità di marcia, il buon equilibrio tra dinamicità e stabilità e il comfort davvero supremo, soprattutto quello del guidatore. Questi può contare su seduta e schienale come sempre vorremmo avere in macchina, a richiesta sono regolabili elettricamente e riscaldabili.

Considerando poi l’ottima ergonomia dei comandi al volante (e il meraviglioso impianto audio Rockford), C4 Aircross non ci ha fatto pesare affatto i lunghi trasferimenti da aeroporto al centro città e poi nei dintorni della regione del Rodano, così zeppi di curvoni e tratti misti, ma sempre su manti perfetti, quelli che non penalizzano i consumi perché non occorre mai fare correzioni e scalate di marcia repentine. Un modo indiretto da parte degli organizzatori di dimostrarci come la trazione anteriore sia stata una scelta azzeccata per questo veicolo.

Non c’è dubbio che sul comfort Citroen ci ha messo del suo, personalizzando alla perfezione il Suv frutto di un progetto comune con Mitsubishi: nasce infatti dalla piattaforma di Outlander e fa da base anche al Peugeot 4008. C4 Aircross ha il volante rivestito in pelle, regolabile in altezza e profondità, con i comandi audio e il regolatore di velocità. Raffinato il quadro strumenti e i comandi del clima, tutti con un elegante profilo cromato che accresce la personalità del crossover ben oltre il segmento C di appartenenza. Un consiglio: non rinunciate al tetto in vetro che dà un tono di ariosità e luminosità all’abitacolo.

Il look di C4 Aircross è compatto ma non manca di slancio. La lunghezza è di 4,34 metri, propone un bel bagagliaio da 442 litri e il veicolo è agilissimo con i suoi 10,6 metri di diametro di sterzata. Il frontale ha i gruppi ottici più belli del terzetto di Suv gemelli (Outlander e 4008), espressivi e molto ben allineati al doppio fascione della calandra col logo Citroen al centro. Gruppi ottici molto alti, ben presenti sul cofano, sì da lasciare molto spazio sotto, occupato da una striscia di LED verticali che abbiamo imparato a riconoscere come tratto distintivo dei modelli DS.

Si diceva della trazione 4x4, optional soltanto sulla motorizzazione HDi 150 CV, mentre sul 1.6 benzina e il 1.6 turbodiesel HDi, entrambi da 115 CV, manca. La modalità 4x4 gestisce la trazione privilegiando quasi sempre le ruote anteriori (98% in condizioni di marcia normali), e arrivando a trasmettere fino al 50% della coppia alle ruote posteriori in caso di necessità. Non propriamente il massimo per i fanatici dello sterrato! Piuttosto è da apprezzare la scelta di Citroen di fornire la modalità Lock a chi affronta superfici con scarsa aderenza ed è questa modalità di marcia a qualificare la dinamicità del crossover. Che di serie vanta cerchi in lega da 18 pollici con pneumatici Bridgestone 225/55 e ausili importanti come ESP e Hill Assist.