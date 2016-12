Il fascino senza tempo della SL

foto Ufficio stampa

Mercedes ha voluto celebrare i 60 anni delle sue roadster in un evento speciale alle porte di Roma. C’era la nuova SLK, la “piccola” e più diffusa delle roadster tedesche, fresca di restyling e con il nuovo tetto panoramico rigido. C’era la SLS AMG, la più “cattiva” di tutte con il suo motore V8 da 571 CV e 650 Nm di coppia, capace di sfrecciare fino ai 320 orari di velocità e di scattare sullo 0-100 in appena 3,8 secondi. E poi c’era lei, la più bella di tutte: la nuova SL, alleggerita (di ben 140 kg) e dunque ancora più performante, con una scocca inedita interamente in alluminio e una carrozzeria che al 90% impiega alluminio e magnesio.

Una roadster dalla classe infinita, proposta anche nella versione speciale SL 65 45th Anniversary. Con un Cx di appena 0,27 che esalta la dinamicità di questa convertibile, che cioè sa essere scoperta o coupé secondo i bisogni, Mercedes SL sa offrire il comfort più elevato che si possa chiedere a un’auto di questa categoria. Abbiamo avuto anche il piacere di guidarla per un breve tratto nei dintorni di Labico, inducendoci una cura e il senso protettivo che proviamo istintivi per le cose sofisticate e delicate, una sorta di preziosa bomboniera che ci ha tarpato le mani nel tirarla come, in realtà, meriterebbe.

Eppure la nuova Mercedes SL è un’auto facile da guidare. Sempre precisa negli inserimenti, sempre pronta nella risposta grazie all’innovativo servosterzo elettromeccanico con assistenza variabile in base alla velocità. Un’auto vivace solo se glielo chiediamo: la versione 350 è spinta da un V6 da 306 CV, che impiega meno di 6 secondi per passare da 0 a 100 km/h e che pure consuma l’inezia di 6,8 litri di benzina per percorrere in media 100 km. La SL 500 monta invece il V8 di 4.663 cc da 435 CV, forte di 700 Nm di coppia massima e capace di accelerare da 0 a 100 in 4,6 secondi. Entrambe dispongono del cambio automatico 7G-Tronic Plus e della funzione ECO start/stop di serie. E poi ci sono le due versioni sportive SL 63 AMG e SL 65 AMG.

Motori a parte, la vera prova che i tecnici Mercedes hanno voluto venisse fatta è quella riguardante il comparto sospensioni, dove si concentrano le innovazioni più sofisticate della nuova SL. L’Agility Control regola costantemente l’assetto e l’opzionale Active Body Control consente una regolazione impeccabile delle sospensioni su qualsiasi tipo di terreno. E ciò a dispetto del fatto che si sta parlando di una vettura scoperta che certo non ama i fuoripista. Imbattibili i contenuti di sicurezza, a partire dal nuovo Attention Assist che valuta il livello di attenzione del guidatore. E poi ci sono i poggiatesta attivi, l’Adaptive Brake con antislittamento (ASR), il sistema Pre-Safe.

La nuova Mercedes SL ha un abitacolo raffinato e con i migliori inserti in legno e alluminio. Offre poi l’esclusivo sistema “Frontbass”, una tecnologia unica al mondo che trasforma l’auto in una sala concerti, sia con tetto aperto che chiuso. Questo è disponibile in tre versioni, tutte realizzate in magnesio: verniciato, in vetro o rigido ripiegabile con “Magic Sky Control”, il cui vetro trasparente diventa chiaro o scuro premendo un pulsante. Prezzi: la nuova Mercedes SL 350 costa 98.070 euro, la SL 500 117.057 €, la SL 63 AMG 162.750 € e la SL 65 AMG 244.450 euro.