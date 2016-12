Un 3 cilindri per Focus

- L’impressione è di essere su una piccola per l’agilità, l’allungo facile, e per le rare soste al distributore di benzina. E invece siamo su una: la Ford Focus. Su questa debutta uno dei motori più attesi dell’anno, il. Che sarà poi fornito anche ai monovolume B-Max e C-Max.

foto Ufficio stampa

Un motore pensato per volumi produttivi altissimi (fino a 1,3 milioni di unità l’anno) e che di certo altererà gli attuali equilibri tra motori a benzina e diesel. Ford insomma ci crede molto e porta all’estremo la tendenza al downsizing che altri costruttori avevano iniziato, da Fiat col bicilindrico TwinAir a Volkswagen col 1.2 per la Golf. Downsizing non significa solo piccola cilindrata, ma molte altre cose: leggerezza, maggior dinamicità, migliore coppia e spunto ai bassi e medi regimi. E rispetto alla Focus 1.6 EcoBoost un buon 20% in meno di consumi ed emissioni.

La tecnologia è all’avanguardia: il 3 cilindri è a iniezione diretta e ogni ciclo di combustione prevede iniezioni multiple per non disperdere benzina, mentre la doppia fasatura variabile delle valvole – in aspirazione e scarico – ottimizza i flussi nella camera di combustione. Così a parità di benzina rispetto al 1.6, questo nuovo motore 1.0 sviluppa il 25% di potenza in più e consuma di meno: 4,8 litri per 100 km nel ciclo combinato la versione da 100 CV, 5 litri quella da 125 CV. Potenze di tutto rispetto anche per un 1.6 o un 1.8, e pare che Ford stia lavorando a un EcoBoost 1.0 da 180 CV. Da primato per la categoria le emissioni di CO2, che scendono a 109 g/km per la 100 CV e a 114 g/km per la 125 CV.

Su strada la Focus non perde nulla delle sue qualità – affidabilità, ottima tenuta di strada, comfort – e acquista invece vari altri vantaggi. A cominciare da una coppia massima – fino a 200 Nm – che viene erogata già a 1.400 giri, un livello paragonabile a quello di una Focus turbodiesel TDCI, e quindi l’accelerazione e la ripresa ai medi regimi risultano più pronte. Vantaggi anche sotto il profilo dei costi di esercizio: meno consumi (la 125 CV ha anche il sistema Start&Stop), ma anche polizze assicurative più basse con i suoi 12 cavalli fiscali.

Confermando poi tutte le dotazioni di sicurezza che hanno reso la terza generazione della Focus una delle vetture più premiate dello scorso anno. Oltre alle 5 stelle EuroNCAP, ha infatti ottenuto 4 riconoscimenti speciali “EuroNCAP Advanced” per il Driver Alert, che valuta il grado di attenzione del guidatore, il Forward Alert che avverte il guidatore se ci sono rischi di collisione, l’avvisatore di cambio involontario della corsia di marcia e l’Active City Stop, che alle basse velocità frena il veicolo in automatico grazie a un sensore a infrarossi integrato nella telecamera anteriore.

Ford Focus 1.0 EcoBoost in carrozzeria 5 porte arriva in questi giorni nelle concessionarie italiane. L’offerta lancio fa partire i prezzi da 15.750 euro e vi include climatizzatore, radio/CD e cerchi in lega.