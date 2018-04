22 aprile 2018 07:30 Porsche 911 GT3 RS, la terza GT è un razzo Tante versioni per declinare la sportività della gamma

Si fa presto a dire Porsche, e si fa presto a citare nomi e numeri come Carrera e 911. Perché dietro un mito longevo come “la Porsche più Porsche di tutte” si nascondono mille facce e mille idee dei più geniali creatori dʼautomobili: motori aspirati o turbocompressi, termici o in prospettiva ibridi ed elettrici. Ma tutte le Porsche 911 sono e saranno sempre, dogmaticamente, sportive.

Un mito nel nome della Carrera Ufficio stampa 1 di 14 Ufficio stampa 2 di 14 Ufficio stampa 3 di 14 Ufficio stampa 4 di 14 Ufficio stampa 5 di 14 Ufficio stampa 6 di 14 Ufficio stampa 7 di 14 Ufficio stampa 8 di 14 Ufficio stampa 9 di 14 Ufficio stampa 10 di 14 Ufficio stampa 11 di 14 Ufficio stampa 12 di 14 Ufficio stampa 13 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Non giriamoci attorno, è questa la Porsche che tutti conoscono e ammirano: la 911, la Carrera, nelle varie sfumature che, tutte, esaltano la grande sportività del costruttore di Stoccarda. Lʼultima a essere svelata è la 911 GT3 RS, con telaio da corsa e motore boxer 6 cilindri 4.0 da 520 CV, un aspirato con 20 CV in più della 911 GT3 che ha esordito alla fine del 2017. Una sportiva che accelera da 0 a 100 in 3,2 secondi, raggiungendo la velocità massima omologata di 312 km/h. Il cambio, appositamente calibrato, è il PDK Porsche a doppia frizione e 7 rapporti. La 911 GT3 RS segue il debutto della 911 GT3 e della 911 GT2 RS, vale a dire che Porsche ha lanciato nel giro di un anno tre vetture sportiva GT omologate per la strada.

Questʼultima è stata davvero imbattibile: lo scorso 16 aprile la 911 GT3 RS ha girato al Nurburgring in 6 primi 56 secondi e 4 decimi, abbassando di 20 secondi il tempo rispetto alla più veloce Porsche GT precedente! In pratica è la Porsche su strada più vicina a unʼauto da corsa che sia mai stata realizzata. E non sorprende allora che il pacchetto aerodinamico e gli interni siano ispirati all’equipaggiamento da gara. Il profilo largo della scocca e lʼalettone fisso posteriore servono a ottimizzare le performance in curva e a massimizzare le velocità nei rettilinei. Ma l’influsso racing è ben evidente anche dentro l’abitacolo, dove i sedili completamente avvolgenti in fibra di carbonio garantiscono un supporto laterale adeguato alle elevate sollecitazioni.