Nuova Suzuki Jimny, libertà e spirito dʼavventura

Baby 4x4, fuoristrada da città, Urban Suv, sono tante le definizioni che sono state date di Jimny nel corso del tempo. Il veicolo è una vera “world car”, distribuita da Suzuki in 194 Paesi del mondo! Dal 1970 a oggi il “suzukino” è stato venduto in oltre 2,85 milioni di unità . Le ragioni del successo sono tante: offrire le qualità dinamiche delle quattro ruote motrici nel segmento A; lʼagilità e la destrezza da city car; la capacità di affrontare senza timori qualsiasi tipo d percorso e fa niente che sia una piccoletta di tre metri e mezzo! Tutto ciò sembra impagabile e regala quelle sensazioni di libertà e spirito di avventura che di solito siamo abituati a vedere su macchine ben più grandi.

Nuova Suzuki Jimny non perderà le sue doti offroad. Anzi, perché potrà contare su un nuovo telaio a longheroni con sospensioni ad assale rigido, mentre la trazione integrale 4WD Allgrip Pro accoglie il riduttore per le marce ridotte, per unʼespressione della guida in fuoristrada più compiuta e sincera degli attuali sistemi automatizzati. Anche esteticamente il nuovo 4x4 giapponese si rivela funzionale alle sue qualità, con la linea squadrata inconfondibile e il cofano motore alto che servono a ottimizzare gli ingombri nei percorsi offroad più impegnativi. I fari tondi restano, ma oggi sono a LED, mentre i passaruota allargati danno grinta alla linea. Un tocco di modernità la scorgiamo nella carrozzeria, che offre varie livree BiColor con il tetto nero a contrasto.