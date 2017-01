Toyota partner ufficiale dello sport italiano

Toyota sarà insieme al CONI per 8 anni, fino al 31 dicembre 2024. Una scadenza che poteva coincidere con la chiusura dei Giochi di Roma, se la giunta della sindaca Raggi non avesse chiuso anticipatamente la candidatura della capitale per la XXXIII Olimpiade dellʼera moderna. La nuova partnership sʼinserisce nell’ambito della più ampia collaborazione tra Toyota e il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, e ha come scopo quello di aumentare la consapevolezza civile sullʼuso di tecnologie alternative, intelligenti ed eco-sostenibili (https://www.olympic.org/news/ioc-announces-toyota-as-top-partner-to-2024).