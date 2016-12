25 luglio 2016 11:00 Sicurezza stradale, allarme gomme in Italia

Cʼè in Italia un allarme gomme. Gli pneumatici dei veicoli che guidiamo o che incrociamo sulle nostre strade non sempre sono conformi alla circolazione sicura. Secondo dati raccolti dalla Polstrada, emerge infatti che gli italiani circolano con gomme sempre più lisce: si va dal 7% delle autovetture allʼ8,5% dei veicoli commerciali leggeri. E ciò è un danno per la sicurezza di tutti gli utenti della strada, non solo di chi si mette al volante di veicoli con pneumatici malconci.

I dati sono emersi nel corso del progetto “Vacanze Sicure”, che dal 2003 monitora lo stato degli pneumatici sulle nostre strade nellʼambito della campagna “Pneumatici sotto controllo”. Nellʼarco di un mese, a cavallo tra maggio e giugno, la Polstrada ha controllato 12 mila veicoli in 42 provincie italiane, rilevando le preoccupanti percentuali di chi viaggia con gomme lisce, o non omogenee tra i due assali, o addirittura non conformi. Eppure le gomme sono fondamentali nel discorso sicurezza, perché se usurate ritardano la frenata e reagiscono peggio in caso di decelerazioni. La Polstrada ha pure rilevato che il 14% degli automobilisti viaggia in estate con gomme invernali, e che il 28% dei furgoni/van viaggia con pneumatici non conformi!

Il problema è culturale: il 52% del parco circolante in Italia ha più di 10 anni di età, e gli automobilisti sembrano propensi a non investire nulla su veicoli così datati. Fabio Bertolotti, Direttore di Assogomma, afferma: “Gomme lisce, danneggiate, non omologate, equipaggiamenti non omogenei e non conformi, pneumatici invernali in estate, sono la cartina di tornasole di una mancanza cronica di manutenzione che, per viaggiare sicuri, dovrebbe invece aumentare al crescere dell’età delle vetture. Il campione racconta che dopo i 10 anni di vita la manutenzione crolla in modo verticale, quasi a significare che per queste vetture vale la regola del: Non investo più un soldo e fino a che va, va...”.