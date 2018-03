22 marzo 2018 08:00 Revisioni auto, in Italia 13 milioni di veicoli sfuggono Sanzione minima di 168 euro per chi non fa la revisione

Già è un problema scontrarsi con unʼauto senza assicurazione, per la trafila da fare per essere rimborsati. Se poi lʼauto non è neanche revisionata, allora bene sarebbe passare direttamente al penale e sperare che il delinquente sia punito. Sì perché chi si mette al volante di unʼauto priva di assicurazione e senza revisione è uno che delinque e basta.

Il guaio è che non sono neanche pochi! Secondo unʼanalisi di Facile.it con dati dell’Osservatorio Hyperlink, in Italia ci sarebbero 13 milioni di veicoli non in regola con la revisione. Di questi quasi 7,5 milioni sono autovetture private, pari al 19,5% dei veicoli in circolazione. Come dire che unʼauto su cinque non ha fatto la revisione! Eppure i costi non sono proibitivi ‒ 45 euro presso la Motorizzazione Civile, circa 70 euro in unʼofficina convenzionata ‒ ma evidentemente cʼè chi preferisce rischiare una sanzione di 168 euro (ma si arriva fino a 674 euro con la reiterata mancata revisione), piuttosto che andare ogni due anni a farsi revisionare la propria macchina.

E qui subentra un altro problema: forse che lʼauto è talmente malmessa che non supererebbe la revisione o costerebbe troppo metterla a posto! Nel 2017 gli italiani hanno speso 950 milioni di euro per la revisione delle proprie vetture, ma per le riparazioni necessarie per ottenerla hanno aggiunto altri due miliardi di euro! E allora? Come si supera questo cane che si morde la coda nel tentativo di risparmiare qualche soldino? Lʼultimo obbligo ci arriva dallʼEuropa e dalla sua direttiva che impone il “certificato di revisione”, in vigore da noi dal 20 maggio prossimo. Di che si tratta? Di un documento cartaceo che attesta un poʼ di informazioni sul veicolo sottoposto a revisione, inclusa la scadenza dello stesso.