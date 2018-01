18 gennaio 2018 08:30 RC Auto, benefici anche alle coppie di fatto? Novità anche lʼattestato di rischio dinamico

Nel 2017 sono state vendute in Europa 15,6 milioni di automobili, il 3,3% in più del 2016. Un dato che contiene i 28 Paesi dellʼUnione Europa (Regno Unito incluso) ma anche quelli dellʼarea di libero scambio che non ne fanno parte (Norvegia e Svizzera, ad esempio). Dei 5 grandi Paesi dʼEuropa, lʼItalia è quello che ha fatto meglio: +7,9% e più di due milioni di vetture immatricolate.

Ma le buone notizie per il nostro Paese non si fermano qua. Una lieta sorpresa potrebbe arrivare dai nuovi regolamenti sullʼRC Auto, che finalmente estendono alle coppie di fatto, anche dello stesso sesso, i benefici assicurativi. Lʼipotesi è allo studio dellʼIVASS ‒ lʼIstituto per la vigilanza sulle assicurazioni ‒ che vorrebbe eliminare alcune discriminazioni tra categorie di contribuenti. Se la classe di merito universale (CU) è oggi un beneficio di famiglia, che coinvolge il coniuge e i figli (legge Bersani), pare giusto che a usufruirne siano altri contesti familiari alternativi, come i conviventi appunto.