Pneumatici e sicurezza, legame strettissimo

Quanto siano importanti gli pneumatici ai fini della sicurezza stradale sta in tanti ragionamenti, e anche in qualche dettaglio. Come quello giuridico che vuole, dallʼ1 novembre 2014 su tutte le auto di nuova produzione nellʼUnione Europea, la presenza obbligatoria del TPMS , sigla che in inglese sta per “sistema di monitoraggio della pressione gomme”.

Per assolvere tutti questi compiti, lo pneumatico devʼessere prodotto secondo rigorose norme di fabbricazione. Obbligatoria è la Marcatura dello pneumatico, cioè il rilievo sul fianco della gomma di questi dati: brand e gamma di prodotto; misure (ad esempio 215/55 R17, dove 215 sta per la larghezza in millimetri, 55 è lʼaltezza del fianco misurata in percentuale sulla larghezza, R17 sta per radiale da 17 pollici); indici di carico e di velocità (un numero per il primo e una lettera per il secondo); matricola D.O.T. e data di produzione, lʼunico dato non obbligatorio ma ormai entrato nellʼuso comune; omologazione UNECE. Altri rilievi importanti sono quelli M+S per le gomme invernali (Mud & Snow), spesso accompagnati dal pittogramma alpino, e la sigla XL che sta per ExtraLoad, cioè pneumatici in grado di sostenere carichi superiori.