Parcheggio disabili, cambiano i contrassegni

Chi ha il pass per sostare o parcheggiare su un posto auto riservato ai disabili conosce bene lo stress. Quante volte avrà incontrato un "abusivo" che si è appropriato del posto? Le regole, però, adesso cambiano e per i furbetti della sosta sarà più difficile occupare un posto che non gli spetta. Come riferisce lʼAnsa, dal prossimo 16 settembre saranno in vigore esclusivamente i nuovi contrassegni europei, colore azzurro e validità in tutta lʼUE, ed escono di scena i tradizionali pass arancione per i disabili.