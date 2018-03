Donne al volante… sicurezza costante

Lʼaltra metà del cielo fa meno incidenti stradali rispetto agli uomini. Nel 2016 soltanto il 26,6% degli incidenti stradali accaduti in Italia è stato causato dalle donne al volante , contro il 73,4% degli uomini. A dirlo è lʼIstat, che ha elaborato unʼindagine del Centro Studi Contintental , il produttore tedesco di pneumatici da sempre sensibile al discorso sicurezza.

Per molti non è una sorpresa, sia perché le donne sono solitamente più prudenti degli uomini quando guidano, sia perché la popolazione maschile che ogni giorno si mette al volante è più numerosa di quella femminile. Di certo cʼè anche che i maschietti sono più inclini a violare piccole e grandi regole della circolazione stradale. Ma cʼè anche un altro punto da considerare dellʼindagine condotta dal Centro Studi Continental: osservando le scale statistiche degli ultimi 25 anni ‒ dal 1981 al 2016 ‒ il numero di uomini coinvolti in un incidente stradale riportandone qualche conseguenza è diminuito del 4,2%, mentre quello delle donne è aumentato del 36%. Subiscono cioè più danni derivanti dalla sinistrosità rispetto a una generazione fa.