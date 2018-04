5 aprile 2018 09:15 Dieselgate, le Case tedesche paghino di tasca loro La neoministra allʼAmbiente Schulze contro gli “imborglioni”

Cʼè ancora il nome Schulze a far parlare di sé nella politica tedesca, fresca di Grosse Koalition. Ma non è Martin Schulz, leader della SPD ed ex Presidente del Parlamento Europeo. Il nuovo astro della politica a Berlino è Svenja Schulze (ha una “e” finale in più), cinquantenne neoministra dellʼAmbiente nel governo di Angela Merkel. È lei a dichiarare un concetto semplice: i costruttori auto paghino tutti gli oneri del dieselgate, senza ricadute sugli automobilisti.

“I produttori di auto hanno la responsabilità di avere in parte imbrogliato e di aver venduto auto con valori di emissioni di gas nocivi superiori a quanto dichiarato ‒ ha spiegato la ministra alla Bild, aggiungendo che ‒ chi oggi guida unʼauto diesel ha comprato la sua automobile pensando che fosse compatibile dal punto di vista ambientale”. Se non lo è, in sintesi, è per colpa dei costruttori, che a loro spese dovranno provvedere a sostituzioni o aggiornamenti tecnici (i cosiddetti retrofit) per riparare il danno. Diciamocela tutta: come dare torto a Svenja Schulze? Visto che qualcuno in Germania ha tirato in ballo superbolli e divieti di circolazione per le auto a gasolio? “Punirebbero gli automobilisti, che non sono colpevoli”, afferma la ministra.