RC Auto: al Sud polizze salate

Questa ha usato un metodo molto semplice: i preventivi delle polizze chieste attraverso il suo sito Internet. Un automobilista meridionale paga il prezzo di una polizza RC Auto in media 1.456 euro l’anno, se non ha causato sinistri negli ultimi 5 anni. Sale a 1.565 euro (il 6,4% in più) se si è fatto un incidente. Al Nord la polizza media è di 920 euro, che sale a 1.074 euro in caso di un incidente negli ultimi 5 anni (un aumento del 13,8%). Al Centro rispettivamente 1.119 e 1.282 euro (+11,9%). In pratica al Sud i prezzi sono alti a prescindere, mentre l’incidenza dei sinistri è maggiore laddove le polizze costano meno.

L’indagine SuperMoney rileva inoltre, per l’ennesima volta, il trattamento discriminatorio che le compagnie d’assicurazione riservano agli automobilisti delle varie aree del Paese. Già i cittadini del Mezzogiorno hanno dovuto incassare il dietrofront del governo sulla “tariffa unica nazionale” per gli automobilisti virtuosi, quelli che non hanno provocato incidenti negli ultimi 5 anni. Una norma inserita nel Decreto Liberalizzazioni e poi accantonata. Senza ragioni, ci sarebbe da dire, visto che al Sud i sinistri sono inferiori alla media nazionale e le polizze care non sarebbero dunque giustificate.

E invece, secondo SuperMoney, a Napoli si arriva a pagare la polizza RC Auto il 240% in più rispetto a Padova o Milano. Sulla Mondeo di un professionista quarantenne con immacolato attestato di rischio (il certificato che riporta gli incidenti negli ultimi 5 anni), si pagano mediamente 1.072 euro a Napoli, 835 a Bari, ma soltanto 316 a Milano e 310 a Padova. E a scanso di equivoci è bene ricordare che si sta parlando di automobilisti virtuosi, non c’entrano nulla le truffe alle compagnie assicuratrici di chi, a qualsiasi latitudine, commette un crimine.