Lezioni di guida sicura per giovani

foto Ufficio stampa

Il Presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti ha posto l’accento sull’importanza della formazione e della sensibilizzazione dei giovani al tema della sicurezza stradale. Sull’autodromo di Vallelunga è da anni operativo il Centro di Guida Sicura ACI-SARA, una struttura all’avanguardia in Europa, che insegna il comportamento corretto al volante con lezioni teoriche, attraverso l’utilizzo di moderni simulatori e con test-drive diretti in pista. Il programma di ogni corso è particolarmente corposo, si svolge in circa 10-12 giornate con la partecipazione di 60 persone ad incontro e 10 istruttori dell’autodromo, per una durata complessiva del corso di 5 ore.

La sessione pratica prevede l’insegnamento ai giovani della corretta posizione di guida (mani sul volante, posizione di schiena e gambe), la frenata d’emergenza e la ripartenza, come percorrere nelle migliori condizioni una curva e prove di equilibrio. “Renault ha accettato con entusiasmo di collaborare con la Provincia di Roma e con ACI Vallelunga a questo progetto di corso di guida sicura per neo-patentati minorenni, condividendone la finalità educativa e l’approccio pratico”, ha detto Francesco Fontana Giusti, Direttore Comunicazione e Immagine di Renault Italia.