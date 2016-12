Ok alla guida accompagnata

- Avete 17 anni e volete accompagnare mamma a fare la spesa o il papà in ufficio o la nonna dal dottore, guidando voi e il parente accanto? Da lunedì prossimo potrete farlo, sempreché abbiate già il patentino per i motocicli., che consente ai minori che hanno compiuto 17 anni e in possesso della patente A1 di guidare un’auto se accompagnati da un’altra persona.

foto Dal Web

Ma attenzione, le limitazioni sono tante. Innanzitutto la persona che vi accompagna non può avere più di 60 anni (sguardo quindi alla carta d’identità del nonno), deve naturalmente avere la patente B e da almeno 10 anni e inoltre negli ultimi 5 anni non deve essere stato protagonista in negativo di incidenti stradali. Gli accompagnatori possono essere al massimo tre e vanno espressamente designati alla Motorizzazione, che poi autorizza la guida accompagnata. Limiti anche sulle auto da guidare: massimo 70 kW di potenza, vale a dire 75 CV, oppure 55 kW per tonnellata di peso della vettura, che significa più o meno 75 CV per un’utilitaria di segmento A che arriva giusto giusto ai 1.000 kg di peso in ordine di marcia.

Insomma i paletti sono tanti. I 17enni non potranno andarsene in giro con la fidanzatina o il fidanzatino, né a zonzo in “pericolose” bande di coetanei, perché la “guida accompagnata” – introdotta col nuovo Codice della strada (legge 120/2010) – ha una funzione più pedagogica: serve a migliorare la guida di chi, nel giro di un anno, conseguirà la patente vera, quella B. E difatti prevede l’obbligo di frequenza di un corso di 10 ore di lezioni di guida presso un’autoscuola, di cui due ore di notte e quattro tra autostrada e strade extraurbane.

La guida accompagnata serve dunque per imparare a guidare in tutta sicurezza. E i 17enni saranno sotto osservazione da parte di tutti: la legge prevede infatti che sul vetro dell’auto sia riportata la scritta “GA”, analogamente alla “P” che indica oggi che un’auto è nelle mani di chi sta prendendo la patente B. Le sanzioni poi sono salate come quelle degli automobilisti: multa di 398 euro a chi guida senza uno dei tre accompagnatori designati e revoca dell’autorizzazione in caso di incidenti gravi.