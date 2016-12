A Torino il car sharing elettrico di Bluecar

Allʼinizio saranno disponibili per il servizio 150 auto, con 250 colonnine per la ricarica sparse in città. La prima di queste è stata inaugurata lʼaltro giorno alla presenza del vice-presidente del Consiglio Graziano Delrio, ma la promessa è di arrivare entro 3 anni a 700 colonnine in 212 stazioni per la ricarica delle batterie (del tipo Litio-Metal-Polimeri). Le city car elettriche Bluecar nel frattempo dovrebbero arrivare a 400, per una stima di 80 mila noleggi allʼanno. Lʼinvestimento complessivo non è neanche dei più impegnativi, 13 milioni di euro, ma le ricadute per Torino e il Piemonte sono notevoli: la produzione delle auto elettriche avviene nellʼex stabilimento Pininfarina di Bairo, oltre che in una fabbrica francese. Per non parlare delle zero emissioni nocive delle auto da noleggiare.