Con Umbria Green Card turismo sostenibile

09:30 - Una Green Card regionale per viaggiare a bordo di pulitissimi veicoli elettrici Renault nel polmone verde d’Italia. È la Umbria Green Card, un’iniziativa per sviluppare il turismo ecosostenibile in una regione ricca di risorse paesaggistiche e storico-artistiche. Come? Noleggiando a prezzi di indubbio vantaggio i due modelli Renault Zoe e Twizy e andando così alla scoperta delle bellezze dell’Umbria senza impattare più di tanto sull’ambiente.

La nuova iniziativa turistica nasce ed è gestita da Techne, una società umbra che opera nel settore delle energie rinnovabili. L’Umbria Green Card permette non solo di noleggiare la Renault Zoe, ma anche di ricaricare le batterie presso una delle 28 colonnine installate da Enel Distribuzione a Perugia e 13 altre nella regione. Ancora di più facile gestione è Renault Twizy, ricaricabile con una normale presa di corrente Schuko e servono tre ore e mezzo per una ricarica completa. Il turista può acquistare la card sul sito Internet www.umbriagreencard.it o presso una delle strutture ricettive convenzionate (agriturismi, hotel). Il “taglio” è di tre tipi: 4 euro per validità di 24 ore, 10 euro per 3 giorni e 18 euro per 7 giorni. Il formato “card famiglia” costa, rispettivamente, 7, 19 e 35 euro. E per il futuro è prevista anche l’attivazione della card “residenti”.