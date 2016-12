Yamaha Tracer 700, la potenza è giovane

Per offrire unʼesperienza di guida sportiva e ricca di emozioni, Yamaha ha puntato ancora una volta sul motore “crossplane”, il due cilindri Euro 4 di buona potenza e coppia ‒ 75 CV e 68 Nm ‒ che ne fa una media capace di divertire, anche se la sua vocazione principale è quella turistica. Le sospensioni anteriori e posteriori hanno escursione lunga di 130 mm, mentre le tarature idrauliche sono state riviste per ottenere una corsa più morbida e reattiva in ogni condizione. Il forcellone è più lungo di 50 mm rispetto alla MT-07 e con un interasse di 1.450 mm, ciò che assicura alla Tracer 700 unʼottima resa in curva e una stabilità superiore a velocità di crociera elevate. Super potente per la categoria lʼimpianto frenante , con doppio freno a disco anteriore da 282 mm e pinze a 4 pistoncini e il freno a disco posteriore da 245 mm, più lʼABS di serie.

Il look energico della Tracer 700 mette in mostra il doppio faro anteriore con luci di posizione a LED, il parabrezza regolabile e i paramani di serie, con gli indicatori di direzione integrati. Il comfort è assicurato dalla sella monoblocco a due livelli, con maniglie per il passeggero integrate. Lʼaltezza della sella da terra è di 845 mm. Comodo il grande serbatoio da 17 litri, ideale per un impiego turistico. Tra gli accessori “giusti” ricordiamo le borse laterali morbide da 20 litri, il bauletto da 39 litri e un parabrezza più alto per migliorare la protezione aerodinamica. Il prezzo della Yamaha Tracer 700 ‒ in arrivo a luglio ma già prenotabile oggi ‒ è di 7.890 euro.