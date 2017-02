Triumph Street Triple, la roadster si fa in tre

Ciascuna ha un proprio stile e distinti livelli di potenza, prestazioni, tecnologie e sospensioni. Agili ma sicure, maneggevoli ma performanti, rappresentano unʼidea di guida piacevole, divertente, e non a caso sono tra le roadster più amate del mercato. Non solo, ma per renderla ancora più fruibile, la Casa inglese ha realizzato anche una versione Street Triple R LRH , cioè con una minore altezza da terra e con una taratura apposita delle sospensioni. Le tre nuove Triumph hanno un forcellone nuovo ad “ali di gabbiano” , che assicurano una stabilità superiore alle alte velocità. Le linee sono più dinamiche e aggressive, la doppia sella ha un disegno più sportivo e le finiture sono di qualità migliore.

Il motore 3 cilindri di 765 cc ha doppio albero a camme in testa ed è raffreddato a liquido. In tutti e tre i casi potenza e coppia risultano superiori rispetto alla generazione precedente: la Street Triple S sviluppa 113 CV a 11.250 giri (6,6% di potenza in più), mentre la Street Triple R eroga 118 CV a 12.000 giri e in questo caso lʼincremento di potenza è pari allʼ11,3%. Al top sportivo si pone poi la Street Triple RS, che grazie al +16% di potenza arriva a sfoderare la bellezza di 123 CV a 11.700 giri. Performance esaltate dalle varie modifiche tecniche apportate dagli ingegneri Triumph, dallo scarico più leggero e aperto allʼairbox rivisitato, dal cambio migliorato alla nuova frizione assistita antisaltellamento.