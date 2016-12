Roadster, la nuova Harley-Davidson Sportster

La Casa di Milwaukee ha scelto una soluzione con cerchio anteriore da 19 pollici e 18” dietro, con una forcella anteriore a steli rovesciati di 43 mm di diametro e sospensioni posteriori con precarico regolabile. Il manubrio è ribassato, in linea col profilo della moto, la cui sella è alta da terra 785 mm, per un baricentro basso e una buona guidabilità. La Sportster Roadster si guida con una posizione un poʼ più avanzata rispetto alle tradizionali custom Harley-Davidson, anche per la presenza della sella biposto. Tornando al discorso tecnico, questa moto dal look minimalista ma molto dinamica può vantare dischi freni e ABS di serie. Dischi di grande potenza, lʼanteriore ha diametro da 300 mm, il disco posteriore da 260 mm.