6 aprile 2018 08:40 Piaggio Urban Days, settimana da urlo dal 7 al 14 aprile Promozioni e finanziamenti sulla gamma scooter

Aprile dedicato agli scooter a ruote alte Piaggio: Liberty, Medley e Beverly. Dal 7 al 14 aprile, infatti, le concessionarie Piaggio aderenti organizzano gli “Urban Days”, una promozione volta a far conoscere una gamma apprezzata e articolata su tante proposte di ogni cilindrata. Sul sito www.piaggio.com è possibile scoprire il concessionario più vicino.

Urban Days Piaggio dal 7 al 14 aprile Ufficio stampa 1 di 15 Ufficio stampa 2 di 15 Ufficio stampa 3 di 15 Ufficio stampa 4 di 15 Ufficio stampa 5 di 15 Ufficio stampa 6 di 15 Ufficio stampa 7 di 15 Ufficio stampa 8 di 15 Ufficio stampa 9 di 15 Ufficio stampa 10 di 15 Ufficio stampa 11 di 15 Ufficio stampa 12 di 15 Ufficio stampa 13 di 15 Ufficio stampa 14 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Piaggio Liberty e Liberty S sono disponibili in tre diverse motorizzazioni: 50, 125 e 150 cc. Con gli Urban Days, e per tutto il mese di aprile, lo scooter best seller della Casa di Pontedera è acquistabile con un finanziamento a interessi zero (Tan zero e Taeg 1,75%) e prima rata a 30 giorni, con rate a 15, 18 o 24 mesi e nessuna spesa di istruttoria. A listino la gamma Liberty 125 parte da 2.390 euro.

Lo stesso finanziamento dedicato è disponibile per la gamma Medley, scooter dal design più moderno e con i nuovi motori i-get 125 e 150 cc a iniezione elettronica. È proposto con ABS di serie, come anche di sistema “Start&Stop” e di un grande vano sottosella in grado di ospitare due caschi integrali. Con la promozione è inoltre offerto nel prezzo il kit bauletto e il parabrezza. La gamma Medley parte da 3.290 euro.