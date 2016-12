18 marzo 2016 Moto Guzzi V9, Bobber e Roamer Debutto del nuovo bicilindrico di 850 cc

Lʼaquila torna a volare. Allʼindomani del 95° compleanno, Moto Guzzi annuncia di aver venduto 7.880 motociclette nel 2015, il 24% in più dellʼanno precedente. E per far fronte ai nuovi arrivi ‒ come le nuove V9 ‒ ha assunto a Mandello del Lario, in questʼinizio di 2016, ben 68 nuovi lavoratori. Dovranno occuparsi delle inedite V9 Roamer e V9 Bobber, le "easy cruiser" sviluppate attorno al nuovo motore bicilindrico di 850 cc Euro 4.

La gamma delle nuove Moto Guzzi V9 segue il filo già seguito dalla California 1400, vale a dire un unico progetto dal quale si sdoppiano due prodotti differenti. Per stile, per carattere, per vocazione dʼuso. Nel caso della grande California le due versioni sono la Custom e la Touring, nel caso della V9 la Roamer raccoglie il testimone della custom Nevada, mentre la Bobber incarna lʼanima più audace e avventurosa, e nel look total black dà il meglio di sé. A tenere insieme le due moto di fascia media (un passo più in la però rispetto alle Guzzi V7) sono tre qualità tipicamente Moto Guzzi: il design col serbatoio a goccia e gli scarichi bassi; il leggendario motore bicilindrico trasversale a V di 90°, introdotto nel 1967; il piacere di guida in ogni condizione.

Le due cruiser di Mandello vantano un telaio di nuova progettazione e adottano la trasmissione a cardano con cambio a 6 marce. Il bicilindrico non è particolarmente potente (55 CV), eppure Moto Guzzi propone la gamma V9 anche in versione depotenziata a 35 kW (48 CV) per consentirne la guida ai giovani con patente A2. Tra le dotazioni standard, lʼABS e il Traction Control, e non mancano contenuti hi-tech come l'antifurto immobilizer e la presa USB situata sotto il cannotto di sterzo, utile per la ricarica di smartphone e altri device.