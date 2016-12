Obiettivo: testare la nuova Kawasaki Ninja ZX-10R 2017, versione da strada della superbike nipponica. Una moto fantastica, bella e adrenalinica per le prestazioni che è in grado di sfoderare e suscitare in chi la guida. In questo caso nelle mani super collaudate del campione del mondo Superbike Jonathan Rea e di uno dei piloti più veloci del circuito TT dellʼisola di Man, James Hillier. I due hanno guidato a pochi centimetri di distanza in una serie di manovre complesse e ultra performanti, cavalcando sia la KRT Edition che la Winter Edition. “Jonathan ha dato suggerimenti importanti per lo sviluppo della moto”, ha spiegato alla fine Frank Zoontjes, a capo del progetto per Kawasaki Europe.