Il viaggio Honda con la CB1000R Neo Sports Café

Da Milano a Brescia per un fuoriporta allʼinsegna della modernità e del richiamo classico, in stile retrò. Lo facciamo con la gamma CB di Honda, che in 50 anni di storia ha stravolto il concetto di moto sportiva stradale, e lo vediamo in queste immagini con la prima, mitica CB750 Four, che accompagna lʼultima arrivata CB1000R Neo Sports Café.