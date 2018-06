Benelli 502 TRK, lʼendurona di cilindrata 500

È stata una delle sorprese del mercato moto italiano nellʼultimo anno. La Benelli 502 TRK è una “endurona” versatile e competitiva, che ha permesso alla storica azienda veneta di entrare nella classifica delle marche più amate dopo tanti anni difficili. Il suo merito principale è aver dimostrato che per avere tra le mani una buona All Terrain non bisogna per forza disporre di grosse cilindrate.