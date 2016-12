10:06 - Bene, bravi, bis. Lo scorso weekend sono accorsi in più di 5.000 a Mandello del Lario per celebrare l’Open House Moto Guzzi, un evento che permette di scoprire e conoscere la storia della Casa dell’aquila: il Museo è aperto, gli stabilimenti sono visitabili, la gamma moto è a disposizione di chi vuol provarle. E il prossimo fine settimana – dal 20 al 22 settembre – si replica.

I fan Moto Guzzi hanno potuto (e potranno) prenotare un test ride della nuova California 1400 – sia la Custom che la Touring – e dei nuovi modelli V7. Per la California, grande novità dell’anno della Casa lariana, è stata allestita un’area lounge dove accreditarsi per la prova ed esprimere le proprie valutazioni dopo la guida. Ma nell’arco dei tre giorni i guzzisti potranno assistere all’accensione dei motori della Collezione Todero: un prototipo 650 monoalbero, una 1000 Endurance e la 8C 500. Per l’occasione sarà anche presentata in anteprima la collezione moda e accessori 2014 di Moto Guzzi, mentre tra le attrazioni si segnalano la visita al museo (150 moto esposte), alla galleria del vento e alle linee di montaggio.

Mandello ospiterà anche l’esposizione personale di Jacopo Ghislanzoni, artista lecchese che ha celebrato il mito della moto italiana nella mostra “Guzzi-Mandello 1921-2013”. Una sezione del raduno è dedicata ai video e alle foto del backstage della campagna pubblicitaria “My Bike my Pride”, girata nell’Australia occidentale con l’attore Ewan McGregor protagonista (e testimonial). Proprio dall’Australia sono giunti i due guzzisti più lontani, ma il più temerario è senza dubbio il fan dell’Armenia che è arrivato a Mandello a bordo della sua bicilindrica California 1100!