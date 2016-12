Honda NSS300 Forza

– come già altri modelli del passato – e di serie vanta soluzioni tecniche di prim’ordine, come la frenata combinata CBS.. Per la Casa giapponese una valida alternativa ai vendutissimi SH, soprattutto per chi ama distinguersi.

foto Ufficio stampa

Il motore è un monocilindrico 4 Tempi a iniezione elettronica, che sviluppa 23,4 CV di potenza e, grazie anche alla trasmissione automatica V-Matic, fa in media 30,8 km con un litro di benzina. Il nuovo scooter Honda ha un telaio compatto e agile, con una forcella telescopica anteriore da 35 mm di diametro, i doppi ammortizzatori posteriori e il forcellone in alluminio: le dotazioni giuste per affrontare i fondi accidentati delle nostre metropoli. Sui cerchi in alluminio pressofuso a 12 razze – da 14 pollici all’anteriore e 13” al posteriore – sono montati pneumatici ribassati per garantire la massima stabilità e la migliore tenuta di strada.

La vera “forza” di Forza è però l’impianto frenante, che si basa su una coppia di dischi di generose dimensioni: 256 mm di diametro davanti e 240 mm sulla ruota posteriore, con potenti pinze rispettivamente a tre pistoncini davanti e uno dietro, più il sistema di frenata combinata CBS che, azionando il freno posteriore, attiva anche un pistoncino della pinza anteriore. Lo stesso avviene per la versione con l’ABS integrato (C-ABS).

Compatto, molto ben piantato a terra, con una sella alta da terra soltanto 716 mm, Honda Forza offre comodità e sicurezza, a dispetto del look sportiveggiante. Perfetto per la città, assicura ottima protezione per il corpo e le gambe e mette a disposizione un ampio vano sottosella capace di contenere due caschi integrali. Nella parte posteriore dello scudo ci sono poi due vani che consentono di tenere a portata di mano oggetti di uso quotidiano come telefonini o caricabatterie. Il vano a sinistra ha anche la serratura, con comando remoto tramite un tasto accanto al blocchetto della chiave di contatto ed è dotato di una presa da 12 V.

Dal punto di vista estetico, Honda NSS300 Forza mostra gruppi ottici anteriori belli e originali, mentre sul codino i fari sono sdoppiati. Doppia personalità per il cruscotto, retrò e hi-tech insieme visti i 4 elementi analogici circolari e il display digitale centrale ricco di funzioni. Accessorio di pregio è l’antifurto elettronico HISS (Honda Ignition Security System): se il chip identificativo incorporato nella chiave dello scooter non corrisponde all’ID dell’unità di controllo motore (ECU), il motore semplicemente non si avvia, nemmeno forzando il blocchetto.