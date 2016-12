Aprilia rilancia la Shiver 750

- È il segmento delle medie cilindrata a tenere a galla oggi il mercato moto. Si spiega così la strategia di Aprilia che, in attesa di lanciare la nuova maxi Caponord 1200, propone. Una naked leggera, agile, molto dinamica la Shiver, ideale sia per chi si sposta in città in moto che per chi la usa per la classica gita fuori porta.

foto Ufficio stampa

La maneggevolezza nasce dal compatto motore bicilindrico con 4 valvole per cilindro, doppio albero a camme in testa, raffreddamento a liquido e iniezione elettronica. Per ottenere dalla moto la risposta giusta in qualsiasi condizione, il guidatore può sfruttare la tecnologia Ride-by-Wire con le tre differenti mappature Sport, Touring e Rain. Aprilia Shiver 750 sviluppa una potenza massima di 95 CV a 9.000 giri e una coppia massima di 81 Nm a 7.000 giri, performance d’eccellenza per un bicilindrico di questa cilindrata e paragonabili a quelle espresse da una 4 cilindri. La notevole coppia disponibile già ai bassi regimi rende la guida della Shiver 750 assolutamente inarrivabile sui percorsi misti.

Ma le doti stradali della moto dipendono anche dalla robusta ciclistica Aprilia, che poggia su un telaio misto traliccio in tubi di acciaio e piastre di alluminio, molto rigido e in grado di ottimizzare la volumetria della moto, a beneficio della sua agilità e facilità di guida. La forcella a steli rovesciati ha diametro di 43 mm ed escursione di 120 mm, consentendo così di affrontare in scioltezza anche i più impegnativi percorsi di montagna. Il codino estremamente rastremato include lo scarico sdoppiato. Aprilia Shiver 750 è stata la prima naked di media cilindrata a offrire un impianto frenante con pinze radiali, segno chiarissimo di sportività ed efficienza. I dischi da 320 mm all’anteriore e 245 mm al posteriore sono affiancati, a richiesta, dall’evoluto ABS a due canali.

Esteticamente Aprilia Shiver 750 vanta un nuovo cupolino più protettivo, una sella ribassata e più stretta rispetto alla prima serie del 2007, nuove pedane pilota/passeggero. Oggi la moto è offerta in promozione a 6.990 euro, vale a dire 1.100 in meno rispetto al prezzo di listino 2012, mentre la versione Shiver 750 ABS costa 7.590 euro, ben 1.300 euro in meno del listino 2012.