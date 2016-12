Moto Guzzi Bellagio

- C’è. Il Lago di Como, anzi di Lecco come dicono fieramente in quel ramo noto a tutti, ha visto nascere e svilupparsi la Casa dell’aquila, che ricambia battezzando spesso le sue creature coi nomi dei luoghi lariani. Come la, che omaggia la perla del Lario, incastonata giusto a mezzo tra i due rami.

Lo dimostra il nuovo motore Euro 3, il bicilindrico da 940 cc che sviluppa 75 CV di potenza, accoppiato all’innovativa trasmissione a cardano reattivo compatto (Carc), un cambio a 6 marce che è un po’ il marchio di fabbrica della creatività Moto Guzzi. Ma moderna è anche la ciclistica, con la sospensione posteriore ad articolazione progressiva, l’ammortizzatore posteriore e la forcella anteriore da 45 mm completamente regolabili. Generoso e molto efficiente l’impianto frenante, con pinze Brembo che mordono i due grandi dischi anteriori da 320 mm di diametro e il disco singolo posteriore da 282 mm.

Contenuti tecnici che fanno della Guzzi Bellagio una moto agile, una naked per temperamento, sebbene il look sia inconfondibilmente quello di una custom classica, con la sella arretrata, le pedane avanzate, il manubrio “drag bar”, le ruote a raggi. C’è poi l’eleganza dei fregi in rilievo sul serbatoio, del doppio silenziatore di scarico, delle vistose cromature che spiccano sul dominante color nero. Chiaramente differenziate sono le ruote: 120/70 da 18 pollici lo pneumatico anteriore, più imponente con la sua misura 180/55 la gomma posteriore da 17 pollici.

La strumentazione mischia classico e moderno, cioè analogico e digitale, con uno schermo del computer di bordo a cristalli liquidi. Disponibile nelle due versioni Bellagio e Bellagio Aquila Nera, la nuova Moto Guzzi costa 11.090 euro, chiavi in mano, e non manca di proporsi con una vasta gamma di accessori, per la moto e per il motociclista.