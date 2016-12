A Londra il raduno dei vespisti

, il grande raduno mondiale dei Vespa Club di tutto il mondo. Un evento che lo scorso anno si celebrò in Norvegia, lungo un itinerario storico per le due ruote, quello che porta a Capo Nord. Ma, che si terranno tra meno di due mesi nella capitale del Regno Unito.

foto Ufficio stampa

Quattro giorni, fino a domenica 17 giugno, per un’edizione che si annuncia da record. A Londra sono attese più di 2.000 Vespa di ogni epoca, con 87 Club italiani presenti e 117 Vespa Club provenienti da 24 Paesi del mondo. Uno tra questi sarà il vincitore del “Vespa Trophy”, la gara fra gli iscritti ai Vespa Club che testimonieranno, con foto e timbri speciali sul proprio Travel Book, tutte le tappe del loro viaggio verso la capitale britannica. Possono partecipare tutti i Vespa Club: l’obiettivo è raggiungere Londra entro il 14 giugno visitando il maggior numero di Check Points Piaggio e con il maggior numero di Vespa possibile.

Certo Londra non ha bisogno di eventi per proporsi sulla scena internazionale. Olimpiadi a parte, il 2012 è stato l’anno del Giubileo della Regina Elisabetta II (60 anni di regno), ma sono anche 60 anni dalla nascita del primo Vespa Club in Gran Bretagna. A ospitare i Vespa World Days 2012 sarà l’area esterna del London’s Dome, “The 02”. Il programma e tutte le curiosità del maxi-raduno Vespa avranno un’intensa copertura web: sono infatti attivi i siti ufficiali www.vespaworlddays.com, www.vespaworldclub.com e www.vespatrophy.com, oltre alla presenza sui social media facebook.com/vespa e twitter.com/vespa_official o con hashtag #vwd2012.