foto Ufficio stampa

Ducati 1199 Panigale sperimenta per la prima volta l’integrazione tra il telaio monoscocca e il motore, il possente bicilindrico Superquadro. Insieme permettono di sviluppare l’impressionante potenza di 195 CV, e con soli 164 kg di peso a secco sviluppa rapporti potenza/peso e coppia/peso mai prima raggiunti da una moto della produzione di serie. Per supportare l’arditezza stilistica e i livelli prestazionali, la Panigale fa ricorso abbondante all’elettronica racing. Con un semplice clic è possibile attivare tre differenti modalità di marcia, ciascuna delle quali modula in modo specifico la funzionalità di 7 diverse tecnologie: ABS sportivo di ultima generazione, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Electronic Suspension (DES), Ducati Quick-Shift (DQS), il nuovo Engine Brake Control (EBC) e il Ride-by-Wire (RbW).

Tutti programmati per fornire al pilota un’assistenza elettronica continua, persino nel settimo dispositivo: il display TFT a colori del cruscotto, concepito per adattarsi alla modalità selezionata. Impostazione chiaramente racing per il sistema frenante, che si basa sulle nuove pinze Monoblocco Brembo M50, compatte e leggere. Italiane anche le calzature: la 1199 Panigale monta in esclusiva i nuovi pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SP, praticamente la versione stradale degli pneumatici utilizzati nel Campionato Mondiale Superstock 1000: 120/70 ZR17 all’anteriore e 200/55 ZR17 al posteriore. Come sostengono a Borgo Panigale, una moto “creata per la pista, ma educata per la strada”.

Un orgoglio per chi ha fatto delle superbike il suo cavallo di battaglia. Con oltre 300 vittorie, nessun costruttore può vantare infatti i successi di Ducati nei granpremi della Superbike. L’arrivo della moto sul mercato italiano ed europeo è previsto in queste settimane in cui l’azienda emiliana passa nelle mani di Audi. Tempo un paio di mesi e la 1199 Panigale arriverà anche in USA, Giappone e Australia. La moto sarà disponibile nelle versioni 1199 Panigale, 1199 Panigale S e 1199 Panigale S Tricolore. Il range di prezzi va da 19.190 a 28.990 Euro, chiavi in mano.