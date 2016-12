Suzuki: è tempo di cambiare moto

. Grazie a una promozione realizzata con le concessionarie italiane della Casa nipponica,. Non solo, ma è anche previsto un finanziamento agevolato di 4.000 euro rimborsabile a tasso zero in 24 mesi.

foto Ufficio stampa

Il prospetto di supervalutazione dell’usato prevede lo sconto di 700 euro per Burgman 200G (esclusa la versione Executive) e Burgman 400, anche la versione con ABS. Le moto di media cilindrata GSR750 e GSR750 ABS offrono una supervalutazione dell’usato di 1.000 euro, addirittura di 1.800 euro per chi acquisterà la GSX-R600 e ben 2.000 euro per i nuovi acquirenti della GSX-R750.

La visita alle concessionarie Suzuki ha però un senso anche per le moto maggiori della Casa nipponica. Come la nuova arrivata GSX-R1000, proposta fino al 30 giugno 2012 al prezzo di lancio di 13.500 euro. Altra occasione interessante è il finanziamento senza interessi per agevolare l’acquisto dei modelli Burgman 400 e 650, V-Strom 650 ABS, Bandit 650S ABS, GSX1250F ABS, Intruder C800, M800 e M1800R. L’importo fisso finanziabile è di 4.000 euro, con 24 rate mensili al Tan zero e Taeg del 3,69 percento.