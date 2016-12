Vincere con Harley-Davidson

, che delle sue moto ha spesso fatto delle unicum invidiate in tutto il mondo per la loro forte identità. Ispirandosi a questo concetto, l’azienda di Milwaukee ha lanciato un. Il concorso scade il 30 aprile prossimo.

foto Ufficio stampa

Per partecipare, il primo passo è andare sul sito http://tankwall.harley-davidson.it e scaricare il modello di serbatoio Harley preferito. Dopodiché dare libera interpretazione a questo componente così importante per lo spirito del brand. Il vincitore si aggiudicherà un’esperienza irripetibile: una visita presso la sede Harley-Davidson di Milwaukee, nel Wisconsin, dove gli sarà anche consegnata una fantastica Sportster, personalizzata con il design impresso dall’artista. Il secondo e il terzo classificato avranno inoltre l’onore di vedere la propria creatività riprodotta sui serbatoi esposti nel famoso Museo di Milwaukee.

A votare l’opera migliore saranno gli utenti del sito Internet, con i primi 50 classificati che saranno poi valutati da una giuria composta dai membri dello Styling Team di Harley-Davidson. L’idea della campagna-concorso “Art of Custom” è nata a Miami, tra i vicoli del Wynwood Art District, quartiere noto per i graffiti sui muri e per aver lanciato artisti di strada tra i più acclamati, come Lebo, Terry Bradley e Chamizo, anch’essi cimentatisi nella personalizzazione dei serbatoi.