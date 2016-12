Motori, Ducati passa ad Audi

''Siamo convinti che la societa', nelle mani capaci di Audi, continuera' ad avere un futuro estremamente positivo e ricco di soddisfazioni per i clienti e per i lavoratori dell'azienda'', sostiene, presidente di Investindustrial.

''Reputiamo che Audi sia il partner migliore per continuare il processo di globalizzazione che e' gia' stato avviato con successo. Il management team, guidato da Gabriele Del Torchio, e tutto il personale qualificato e appassionato di Ducati hanno svolto un ruolo fondamentale nel trasformare l'azienda in un marchio globale, sviluppando alcuni dei modelli di moto piu' interessanti attualmente sul mercato. Sono convinto che Audi si dimostrera' una nuova proprieta' responsabile e capace, in grado di preservare le competenze tecnologiche dei dipendenti italiani dell'azienda per realizzare un ulteriore processo di crescita di Ducati''.

''Sono fiducioso che il Gruppo Audi permettera' a Ducati di proseguire i programmi di miglioramento del proprio posizionamento sui mercati di tutto il mondo''. E' il commento dell'amministratore delegato della Ducati, Gabriele Del Torchio, all'annuncio della vendita di Investindustrial ad Audi dell'azienda di Borgo Panigale. ''Quanto annunciato - ha detto Del Torchio - e' la positiva conferma del rafforzamento di Ducati realizzato dal 2006 ad oggi sotto il controllo del Gruppo Investindustrial''.

Anche Hospitals of Ontario Pension Plan, investitore canadese e BS Investimenti, hanno venduto le loro partecipazioni in Ducati ad Audi.Le cifre dell'accordo non sono state rese note. L'anno scorso la Ducati ha venduto circa 42mila moto con un fatturato di 480 milioni di euro.