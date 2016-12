Guzzi rinnova il mito V7

foto Ufficio stampa

Un’evoluzione che rispetta il mito. Il nuovo bicilindrico mantiene la struttura a V di 90° e la cilindrata media di 744 cc, ma è senz’altro più efficiente, grazie alle due sonde lambda che riducono i consumi e le emissioni. Nel ciclo misto le nuove Guzzi V7 riescono a fare oggi anche 23 km con un litro di benzina. Ma il motore è stato anche tarato per offrire maggior vivacità agli alti regimi, con un lavoro sui condotti di aspirazione (ora di diametro maggiorato) e sul rapporto di compressione, che passa da 9,2 a 10,2, così che la potenza ne esce incrementata del 12% fino ai 50 CV a 6.200 giri/minuto. Generosa anche la coppia, garanzia di un ottimo spunto con i 60 Nm erogati a 2.800 giri. Nuovo anche il cambio, sempre a 5 marce, ma con un preselettore che rende il comando più preciso, morbido e silenzioso.

La nuova gamma Guzzi V7 si compone di tre versioni. Essenziale, minimalista, con ruote di nuovo disegno a 6 razze in lega leggera è la V7 Stone. Più ispirata al turismo è invece la versione V7 Special, che reca nel nome le più gloriose tra le V7 storiche. Di quelle mitiche Guzzi V7 Special riprende la carenatura bicolore e le eleganti ruote a raggi. La variante più sportiva è la V7 Racer, che sarà prodotta in serie limitata ed è caratterizzata dal motore ad alimentazione singola. Specifico è il serbatoio metallico con un trattamento di cromatura ad hoc, come anche specifica è la cinghia di pelle, che spicca sul telaio di colore rosso.

Tre versioni come la generazione precedente di Guzzi V7 (Classic, Special e Sport). Il telaio dei nuovi modelli non muta, come la forcella con steli da 40 mm ed escursione di 130 mm. Le ruote hanno dimensioni differenziate: 18 pollici davanti e gommatura 100/90, da 17” dietro con pneumatici di misura 130/80. Più imponente è invece il serbatoio, che con una capacità di 22 litri è in grado di assicurare alle nuove Guzzi V7 un’autonomia di marcia di 500 km circa.