Ducati Multistrada 1200 S Pikes Peak

Il forcellone monobraccio in alluminio sembra un’opera d’arte tanto è bello, persino il telaietto anteriore, in magnesio, è bello da vedere! Insomma l’aria da enduro/stradale di alta levatura, con un occhio strizzato alle corse è chiara dal primo incontro. Saliamo e subito notiamo i fianchi stretti del serbatoio, la posizione eretta del busto e il contenimento del peso, che i ragazzi di Borgo Panigale hanno fermato a 189 kg (192 per la versione S che stiamo provando), permettendoci di spostare la moto con facilità nonostante il volume e l’altezza della sella. Ma eccoci a quel momento sacro per ogni motociclista che si appresti a domare una moto per la prima volta: l’accensione. Niente chiavi, quella elettronica rimane ben riposta nella tasca della giacca, basta agire sull’interruttore dell’impianto elettrico per dare il via ad una sinfonia in bicilindrico, con i toni bassi tipici del pompone ben eseguiti dallo scarico Ducati Performance di cui questa versione è dotata, con quel rumore inconfondibile che ti chiede di afferrare la manopola del gas e darci dentro.

Il motore

A proposito del propulsore, la Multistrada 1200 è equipaggiata dal bicilindrico a L di 90° e 1.198 cc campione del mondo Superbike, riveduto e corretto dai ragazzi di Borgo Panigale per limarlo un po’ in basso (la versione corsaiola è poco gestibile ai bassi) e dargli un’erogazione un po’ più progressiva e meno aggressiva. Il risultato degli interventi è una potenza massima di 150 CV raggiunta a 9.250 giri/minuto, mentre la coppia massima è di 12,1 kgm a 7.500 giri, non male per una che dovrebbe essere una maxi enduro. Se poi aggiungete il peso ridotto, ne viene fuori veramente una superbike dal manubrio alto.