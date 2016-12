Test ride con Yamaha Worldcrosser

. Tre mesi attraversando l’Italia per la, il test ride itinerante organizzato da Yamaha per consentire a tutti gli appassionati di conoscere e guidare la. Un evento giunto alla terza edizione, che quest’anno si articolerà in ben 14 tappe.

foto Ufficio stampa

Un calendario scelto con cura, perché ciascuna località è vicina ai passi montani più frequentati dai motociclisti e con caratteristiche off-road tutte da mettere alla prova. Il territorio ideale per provare – gratuitamente! – la Super Ténéré Worldcrosser 2012, la variante più “cattiva” del robusto bicilindrico fronte marcia Yamaha, rafforzata con parti speciali in carbonio (carene, paraforcelle e paratelaio) e alluminio anodizzato nero (salvatelaio, protezioni per albero motore e freno posteriore). La moto dispone di ABS con sistema di frenata combinata. Il motore è un bicilindrico 1.2 4 Tempi a iniezione elettronica (DOHC), capace di sviluppare 110 CV di potenza, ma soprattutto sa gestirli al meglio su ogni tipo di terreno affrontato.

Il calendario parte dal più assolato sud, con i due primi fine settimana in Sicilia: Mondello 31 marzo/1 aprile e le strade dell’Etna il 6/7 aprile. Poi risale lo Stivale per scoprire le bellezze della costiera amalfitana a metà aprile e quindi il 21/22 aprile raggiungerà i Castelli Romani. E a seguire il tour approderà in Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia e Trentino, ma per conoscere nel dettaglio il calendario completo della Super Ténéré Experience 2012, il sito giusto è www.yamaha-motor.it.