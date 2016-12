Novegro: Desmo in mostra

- Vedere e toccare (possibilmente senza farvi scoprire) la moto di Mike Hailwood, alias “Mike the Bike”.e festeggiare pure l’anniversario della storica doppietta di Smart e Spaggiari nella prima edizione della 200 miglia di Imola in sella a due Ducati 750. Già, sono passati 40 anni esatti eppure basta guardare i vecchi poster ingialliti per emozionarsi ancora come fosse oggi…

foto Ufficio stampa

Dal 17 al 19 febbraio la Mostra scambio auto e moto d’epoca di Novegro parlerà un linguaggio tutto “desmodromico” made in Borgo Panigale. Tra le bancarelle della fiera, oltre a ricambi e curiosità che ci sono sempre, questa volta troverete le più belle Ducati sportive di tutti i tempi: la 888 Sbk del ’91, la 450 rt del ’71, la 900 ss Darmah del ’79. Tutte moto che hanno fatto la storia e poi con un triplo salto spaziotemporale eccoci catapultati direttamente nel futuro con la 1199 Panigale! Alla Mostra scambio numero 54, insieme alle sorelle sue progenitrici, ci sarà anche lei: l’ultima rossa nata in casa Ducati.

Telaio monoscocca, motore superquadro, 164 chilogrammi per 195 cavalli. Numeri che parlano da soli per una regina che si presenterà al pubblico in un attillatissimo e sensuale abito rosso… Che dire?!? Da vedere assolutamente! La Panigale è stata presentata alla stampa pochi giorni fa sul nuovissimo circuito di Abu Dhabi e chi l’ha guidata tra i cordoli giura che è agile come una 600, ma va forte, molto forte, come un 1200 appunto. “La superbike più facile da guidare di tutti i tempi”, raccontano i tester della nuova rossa dal cuore italiano, che arriva nelle concessionarie proprio in questi giorni in tre differenti versioni: base, tricolore e S da 19.190 Euro.

Questa la “desmosorpresa” della Mostra scambio, che non dimentica però gli altri mille volti di cui è fatta la passione a due ruote. Così tra le bancarelle si troverà davvero di tutto, dallo specchietto allo sticker, dalla sella scamosciata al clacson, passando per quel carburatore dell’orto che magari è l’unico pezzo che ancora vi manca per completare il lungo lavoro di restauro fatto quest’inverno. Io ho già in tasca una lista della spesa… Chissà se troverò tutto, in ogni caso sarà una piacevole caccia al tesoro!

Luigi Sironi