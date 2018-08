Ape compie 70 anni e fa festa a Salsomaggiore

Lʼedizione 2018 di Euro Ape non sarà soltanto lʼoccasione per i fan di condividere le proprie esperienze col veicolo, ma consentirà anche di scoprire in anteprima il nuovo Ape 50 Euro 4 . Cuore della festa saranno l’ Ape Village e l’ Ape Club Lounge , ma il programma prevede varie escursioni e visite guidate nel bellissimo entroterra emiliano, e renderà omaggio al tour “Apeggiando per l’Italia”. Simbolo di operosità, attività agricola e piccola attività commerciale, Ape è stato prodotto e venduto in circa 2,5 milioni di pezzi ed è oggi diventato un veicolo di culto e alternativo per tanti appassionati.

La sua storia di successo non accenna a scemare, visto lʼingresso proprio in questi giorni sul mercato cambogiano. È uno dei mercati del Sud-Est asiatico dove i tre ruote hanno sempre maggior appeal. Nessun veicolo commerciale al mondo può vantare una storia come quella di Ape, che Piaggio produce oggi in Italia e in India. In tante località turistiche italiane ‒ da Ischia a Portofino a Stromboli ‒ Ape è diventato il mezzo di trasporto ideale, e ha avuto anche varie declinazioni taxi come col celebre Calessino.