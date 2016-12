Harley-Davidson lancia la Street 750

09:30 - Si chiama Street ed è la prima moto completamente nuova che Harley-Davidson propone da 14 anni a questa parte. Una gamma di classiche Dark Custom le Street, proposte nelle cilindrate 500 e 750, ma in Italia arriverà (e molto presto) soltanto quest’ultima. L’obiettivo è conquistare i più giovani, che negli States stanno riscoprendo il celebre brand di Milwaukee, tornato ad essere il più venduto nella fascia d’età under 35.

Con la Street 750 debutta anche il motore V-Twin Revolution X, un bicilindrico con 4 valvole per cilindro. È stato montato su un nuovo telaio stretto e snello, progettato appositamente per migliorare l’agilità delle moto e soddisfare situazioni di traffico tipicamente europee, in cui cioè è necessario frenare e ripartire continuamente. La nuova Harley-Davidson Street 750 ha la sella ribassata, sospensioni inedite e più confortevoli del solito, un grande manubrio per favorire la maneggevolezza della moto e la sicurezza.

Il look mette in mostra il serbatoio e i parafanghi in acciaio, più le luci posteriori e le frecce a LED. Il motore e i coperchi sono completamente neri, come il manubrio arretrato. La vernice è davvero super luccicante e merita quella attenzione (va lucidata!) che gli harleysti di solino dispensano alle loro compagne di viaggio. Harley assicura una trasmissione finale a cinghia di eccezionale solidità. Non ancora diffuso il prezzo italiano della Street 750, ma dovrebbe aggirarsi sugli 8.000 euro, quindi appena sotto la Sportster 883. Le nuove Harley-Davidson Street arriveranno nel 2014, per ogni informazione è disponibile il sito Internet www.h-d.com/street.